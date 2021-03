Starostlivosť o pleť základom pre mladistvý vzhľad

Starostlivosť o pleť by mala byť základom každého nášho dňa. Pleť je totiž každý deň vystavovaná vonkajším vplyvom a tiež jej dávame zabrať aj zvnútra- nesprávnym pitným režimom alebo nezdravým jedlom.

Všetky tieto faktory môžu dlhodobo spôsobovať problematickú pleť a problémy s jej vzhľadom. Samozrejme zvyšovanie veku sa spája aj s tvorbou vrások a vysušovaním pleti. Ako sa starať o pleť, aby bola zdravá a vyzerala sviežo a mlado?

Rutinná starostlivosť

Rutinná starostlivosť o pleť by mala zahŕňať predovšetkým každodenné čistenie pleti, dôkladné odličovanie a aplikáciu pleťového krému. Aj spomenuté faktory, ktorými sa staráme o pleť zvnútra je dôležité dodržiavať a teda piť dostatok vody a vyhýbať sa mastným a sladkým jedlám. Ideálne je čistiť si pleť dvakrát za deň a to ráno po zobudení, pred aplikáciou makeupu a večer po odlíčení.

Okrem tejto základnej starostlivosti je dobré si dopriať raz do týždňa hĺbkovejšiu starostlivosť. Maska na pleť vie hĺbkovo vyčistiť póry, hydratovať alebo regenerovať pokožku. Jej pravidelná aplikácia môže mať pre vašu pleť množstvo benefitov a preto by ste na ňu nemali zabudnúť. Rovnako môže byť vhodné pravidelné používanie peelingu. Ak máte výrazné pleťové problémy, mali by ste minimálne raz za mesiac navštíviť profesionálnu kozmetičku, ktorá sa hĺbkovo postará o vašu pleť a pomôže jej pri liečbe.

Produkty

Na pravidelnú starostlivosť je potrebné zvoliť správne produkty na váš typ pleti. Dobré môže byť poradiť sa s odborníkom, ktorý vám dokáže odporučiť produkty s kvalitným zložením ideálne pre váš typ pleti a vaše konkrétne problémy. Vo všeobecnosti si však treba vyberať najmä podľa štítkov, treba čítať zloženia a prezerať si recenzie od zákazníkov. Pri nákupe na internete môžete využívať napríklad aj zľavový kód Vivantis, ktorý vám umožní ušetriť pri nákupe kvalitnej kozmetiky.