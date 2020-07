Inteligentné hodinky sú trendom súčasnosti!

Inteligentné hodinky v súčasnosti prežívajú vzostup a preto aj mnohé značky rozšírili svoj sortiment o tento skvelý produkt. Pre používateľa poskytujú množstvo výhod predovšetkým veľké spektrum funkcií a jednoduché ovládanie.

Ako si vybrať tie svoje inteligentné hodinky a prečo by ste ich vlastne mali chcieť?

Výhody používania inteligentných hodiniek

Vo všeobecnosti majú inteligentné hodinky funkciu monitorovania vašej aktivity a tiež oznamovania všetkých podnetov z ostatnej vašej elektroniky. Prakticky tak ste stále v obraze, či už prostredníctvom notifikácii, ale práve viete sledovať aj svoj fyzický výdaj a množstvo ďalších funkcií. Ide o veľmi prehľadnú formu ako sa môžete „odbremeniť“ od neustáleho scrollovania telefónu, pretože všetky informácie máte priamo na zápästí.

Hodinky môžu teda výrazne ovplyvniť aj vašu produktivitu. Tiež majú inteligentné hodinky aj funkcie ako budík, či pripomienkovač, vďaka čomu vedia byť naozaj užitočným pomocníkom. Niektoré umožňujú aj spúšťanie hudby, či sledovanie predpovede počasia. Funkcie sa väčšinou líšia v závislosti od toho o aký model ide a tiež aj od toho od akej značky a v akej cenovej relácii sa hodinky na trhu nachádzajú.

Ako si vybrať ?

Pri výbere je nesmierne dôležité aké sú pre vás dôležité parametre. Musíte si uvedomiť, že najlacnejšie smart hodinky pravdepodobne nebudú mať funkcie ako tie v strednej či vysokej cenovej relácii. Pokiaľ hľadáte hodinky výlučne na šport, môžete rovnako siahnuť aj po inteligentných náramkoch, ktoré plnia svoju funkciu, ale sú cenovo omnoho dostupnejšie.

Inteligentné hodinky, ktoré chcete používať ako alternatívu k vášmu smartfónu je dobre vyberať aj podľa veľkosti obrazovky. S typmi, ktoré majú väčšiu obrazovku sa totiž omnoho lepšie manipuluje. Dôležitejšie parametre sú však operačný systém, aplikácia a kompatibilita. Našťastie pri všetkých druhoch už dnes viete nájsť recenzie prostredníctvom internetu.

Funkcia aplikácie v mobile je tiež veľmi dôležitá, pretože vďaka nej prepojíte mobilný telefón s hodinkami a môžete si prenášať informácie. Jej fungovanie by pri výbere hodiniek malo byť jedným z hlavných parametrov. Tiež dbajte na to, že pokiaľ neovládate anglický jazyk, potrebujete alternatívu so slovenčinou. Pokiaľ máte smartfón s Androidom potrebujete aj hodinky s Androidom, takže operačný systém je tiež dôležitý.

Veľkou výhodou je, že v súčasnosti nájdete naozaj široké spektrum inteligentných hodiniek a náramkov. Vyrábajú ich renomované značky, rovnako ako menej známe spoločnosti. Prakticky si tak môže vybrať svoje každý bez ohľadu na cenu a prevedenie, pretože trh obsahuje obrovské spektrum možností. Stačí si len uloviť tie svoje podľa svojich preferencií.