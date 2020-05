Ako si vybrať tú správnu kabelku?

Kabelka.Pre dámy nevyhnutná súčasť šatníka, pre pánov záhadný priestor s miliónom vecí.Ženy kabelky používajú na dennej báze a nevedia si bez nej predstaviť fungovanie bežných dní.

Počas života sa často mení náš štýl aj preferencie, čo sa týka kabeliek.Je nesmierne dôležité voliť kúsky, ktoré sú praktické, no zároveň aj nadčasové, dobre kombinovateľné a z kvalitných materiálov. Takéto kabelky však bývajú často finančne nedostupné.Ako teda zvoliť správnu kabelku a neutratiť za ňu majland?

Pred samotným výberom kabelky, by ste sa malizamerať najmä na vaše preferencie.Sami si musíte určiť, či viac potrebujetekabelku, ktorá je funkčnáa ideálna na bežné nosenie, takzvanú business kabelku, alebonaopak hľadáte kúsok, ktorý je praktický, no nemá až tak veľa úložného priestoru,teda crossbody kabelky. Samozrejme existujú aj iné alternatívy, no treba vedieť aký typ kabelky nám vyhovuje najmä čo sa týka veľkosti a teda aj čo od nej očakávate.

Práca a škola?

Na bežné nosenie sú ideálne priestrannékabelky, do ktorých vieme ukryť všetky dôležité veci, ktoré počas dňa využívate. Takéto kabelky ocenia rovnako študentky, ako aj dámy, ktoré chodia každý deň do práce.Zvládnete si tak pobaliť všetko dôležité a počas dňa vás nič neprekvapí.Čo sa týka dizajnu, to je veľmi individuálna sféra, avšak myslite na to, že čím jednoduchšie prevedenie zvolíte, tým lepšie sa vám bude kabelka počas bežných dní kombinovať.

Prakticky a štýlovo

Veľmi praktickým typom kabelky sú právecrossbodykabelky,ktoré vám umožnia mať neustále voľné ruky. Ideálne sú teda napríklad na nákup, ale práve aj pre mamičky s deťmi, na posedenie s kamarátkami, či šport.Majú teda naozaj široké využitie, ale práve preto by ste si mali dať pozor na ich vzhľad.Môžete totiž veľmi ľahko siahnuť po kúsku, ktorý pre váš šatník nebude až tak ľahko kombinovateľným.

Elegancia a nadčasovosť

Spoločenské udalosti si tiež vyžadujú, aby sme sizadovážili klasickú nadčasovú kabelku, ktorá sa hodí ku všetkému.Listové kabelky sú väčšinou ideálne len napeňaženku, rúž a kľúče a preto netreba siahať po žiadnych extravagantných kúskoch. Zvoľte neutrálne farby doplnené príjemným kovom a máte na pár rokov postarané o krásnu a funknčú spoločenskú kabelku na rôzne píležitosti.

PRO TIP:Aj keď kabelku priamo nenosíme na tele ako oblečenie, môže mať vplyv aj na vnímanie vašej postavy. Menším a chudším dámam sa hodia skôr menšie kabelky, zatiaľ čo plnšie dámy by mali siahať po väčších rozmeroch. Určite by ste v šatníku mali mať aspoň jednu čiernu veľkú a malú kabelku, ktoré sú základom pre akúkoľvek príležitosť. Veľmi dobre kombinovateľné sú aj ostatné neutrálne farby ako béžová, biela, hnedá.